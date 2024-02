Crollo Firenze: Schlein, 'appello Pd a governo, estenda tutele a settore privato'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – "Chiediamo al governo di prendere misure che estendano le tutele del codice degli appalti al settore privato. Solo così potremo fare un passo avanti a garanzia dei lavoratori e mettere fine a una concorrenza al ribasso fatta sulla loro pelle". Questo l'appello al governo Meloni rivolto dalla segretaria Pd, Elly Schlein, oggi in Abruzzo per sostenere il candidato presidente Luciano D'Amico.

"Abbiamo visto nella tragedia di Firenze altri morti sul lavoro, ci uniamo al dolore di quelle famiglie ma il cordoglio non basta. Bisogna che i che li istituzioni intervengano. Sappiamo che il governo vuole preparare alcune misure in questa settimana da portare in Cdm e il Pd -dice Schlein- rivolge un appello al governo affinché adotti misure che riparino agli errori che hanno commesso perché hanno messo il far west del sub appalto a cascata dentro agli appalti pubblici. Noi chiediamo di fare il contrario, di riuscire invece ad estendere anche al privato le tutele previste dal codice degli appalti pubblici".

Schlein articola la proposta Pd così: "In particolare chiediamo che sia esteso il divieto di fra ribasso sul costo del lavoro e sui costi legati alla sicurezza sul lavoro. Chiediamo si estenda anche al privato l'obbligo di utilizzo del contratto edile: attenzione, il contratto firmato dalle associazioni più rappresentative, non contratti pirata. Chiediamo che ci sia una parità normativa e retributiva tra appalto e sub appalto perche coloro che lavorano nei sub appalti non sono lavoratrici o lavoratori di serie B e non devono avere meno tutele. Questo per noi non è accettabile ed una questione essenziale e fondamentale".