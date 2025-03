Daily Crown: fonte reale, 'incontri re Carlo con Zelensky e Trudeau altamente significativi'

Londra, 4 mar. (Adnkronos) – Gli incontri di re Carlo con Zelensky e Trudeau sono stati "altamente significativi" e il sovrano è "molto consapevole" della sua responsabilità globale e del suo ruolo diplomatico unico, ed è determinato a metterlo a frutto. Lo ha affermato una fonte reale ripresa dal Guardian, dopo l'incontro di ieri del monarca con il primo ministro canadese Justin Trudeau nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, il giorno dopo aver ricevuto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il re è stato elogiato per avergli mostrato solidarietà, accogliendolo dopo il turbolento incontro di venerdì alla Casa Bianca con Donald Trump e il suo vicepresidente JD Vance.

La fonte ha dichiarato che "Sua maestà è molto consapevole della sua responsabilità a livello globale, regionale e nazionale, e si impegna con passione in tutti i dettagli. In qualità di statista e capo di Stato sia per il Regno Unito che per il Canada, il ruolo del re è estremamente significativo e Sua Maestà è determinato a fare la sua parte, entro parametri appropriati: il suo ruolo, per necessità e obbligo costituzionale, è quello di offrire gesti simbolici, piuttosto che esprimere commenti".

La fonte ha descritto le udienze del re con Zelensky e Trudeau come "di routine, ma altamente significative, dato il contesto globale". Buckingham Palace non condivide i dettagli di ciò che viene discusso nelle udienze private, ma si è capito che le sfide che il Canada deve affrontare con gli Stati Uniti a causa della retorica incendiaria di Trump era in cima all'agenda, così come il sostegno all'Ucraina. Il re, che ha invitato Trump per una seconda visita di Stato senza precedenti nel Regno Unito, è sempre più visto come una figura unificante, attraverso la cosiddetta diplomazia del soft power della famiglia reale.