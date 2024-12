Daily Crown: l'ex maggiordomo, 'Carlo passerà da solo parte delle feste di Natale'

Londra, 23 dic. (Adnkronos) - Camilla potrebbe trascorrere parte delle vacanze di Natale lontano da Carlo per stare con la sua famiglia. A rivelarlo è l'ex maggiordomo reale Paul Burrell, ripreso dall'Entertainment Daily, secondo cui, anche se la regina si unirà al re e ai me...

Londra, 23 dic. (Adnkronos) – Camilla potrebbe trascorrere parte delle vacanze di Natale lontano da Carlo per stare con la sua famiglia. A rivelarlo è l'ex maggiordomo reale Paul Burrell, ripreso dall'Entertainment Daily, secondo cui, anche se la regina si unirà al re e ai membri più anziani della famiglia reale a Sandringham per i tradizionali festeggiamenti del giorno di Natale, pare che i suoi programmi per il pomeriggio la porteranno altrove. "Camilla sarà a Sandringham, potrebbe benissimo esser vista sui gradini della chiesa per la messa e andare a casa per il pranzo di Natale. Ma poi, non appena il pranzo sarà finito, se ne andrà", ha affermato Burrell.

"Torna nel Wiltshire per vedere la sua famiglia che non è stata invitata a Sandringham, vuole vedere i suoi nipoti, i figli e i loro coniugi. È un Natale diviso per Camilla, proprio come lo è per molti altri", ha aggiunto l'ex maggiordomo, secondo cui il cambiamento riflette un approccio al Natale più moderno da parte dei reali. La regina darà priorità al tempo con la sua famiglia biologica, oltre che ai suoi doveri reali. La partenza di Camilla lascerà re Carlo da solo durante l'ultima parte del 25 dicembre. "Il re sarà solo con alcuni amici nel pomeriggio di Natale", ha rivelato Burrell".

Anche William e Kate andranno via per tornare ad Amner Hall e trascorreranno il Natale sotto il loro tetto, non sotto quello di Sandringham. "Stanno diventando una famiglia reale completamente moderna e stanno facendo le cose più come le facciamo noi", ha commentato Burrell, sottolineando il fatto che, "quando invece c'era la defunta regina, tutti venivano a Sandringham per rispettare i suoi desideri. Non è più così, ora è diverso".