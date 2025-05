Daily Crown: re Carlo e la nipote Charlotte, la figlia che avrebbe voluto

Londra, 8 mag. (Adnkronos) - Lunghi capelli biondi e uno spensierato sorriso smagliante: difficile non provare simpatia per il ritratto della principessa Charlotte, pubblicato il 2 maggio da Kensington Palace in occasione del suo decimo compleanno. In quella fotografia della secondogenita di William...

Londra, 8 mag. (Adnkronos) – Lunghi capelli biondi e uno spensierato sorriso smagliante: difficile non provare simpatia per il ritratto della principessa Charlotte, pubblicato il 2 maggio da Kensington Palace in occasione del suo decimo compleanno. In quella fotografia della secondogenita di William e Kate – presa dalla mamma, fotografa amatoriale, durante un viaggio in Cumbria all'inizio dell'anno – la bambina vestiva una giacca mimetica e aveva sulle spalle uno zaino, un abbigliamento casual che indosserebbe qualsiasi bambina della sua età.

Eppure, la terza in linea di successione al trono, che oltre a Charlotte ha ereditato anche i nomi della regina Elisabetta e della nonna Diana, ha tutte le caratteristiche della principessa. Tanto da essere la prediletta di re Carlo.

"Il sovrano – racconta l'autrice reale Ingrid Seward a People Magazine di questa settimana – credo che abbia un ottimo rapporto con sua nipote, che a sua volta ha un legame particolarmente affettuoso con il nonno". Ora che ha 76 anni, il re trascorre più tempo al Castello di Windsor, vicino a dove vivono il principe William, Kate Middleton e i loro tre figli. "Una volta voleva una figlia", aggiunge la biografa, avallando le rivelazioni della prima moglie di Charles apparse in 'Diana: Her True Story' di Andrew Morton, secondo cui Charles aveva sempre desiderato una bambina.

"Sapevo che Harry sarebbe nato maschio perché l'ho visto dall'ecografia", aveva raccontato Diana a proposito della nascita del loro secondogenito. "Carlo ha sempre desiderato una bambina. Voleva due figli, uno dei quali femmina". L'arrivo di Charlotte nel 2015 ha portato immensa gioia alla famiglia reale. Unica figlia femmina del principe William e della principessa Kate, ha rapidamente assunto un ruolo chiave, impressionando molti, incluso il nonno, con il suo portamento regale e la sua sicurezza. Charles è stato anche visto indossare un braccialetto dell'amicizia, che Charlotte probabilmente ha realizzato per lui. Un piccolo ma toccante simbolo del loro legame personale.