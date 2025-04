Dazi: Bonaccini, 'California denuncia Trump, politica dazi folle'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Il governatore della California, lo Stato americano che da solo rappresenterebbe la quinta potenza economica al mondo, ha deciso di denunciare Trump per la politica folle dei dazi". Lo scrive Stefano Bonaccini sui social. "Conosco il governatore Gavin New...

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – "Il governatore della California, lo Stato americano che da solo rappresenterebbe la quinta potenza economica al mondo, ha deciso di denunciare Trump per la politica folle dei dazi". Lo scrive Stefano Bonaccini sui social.

"Conosco il governatore Gavin Newsom, con cui lo scorso maggio abbiamo firmato a Bologna un accordo storico tra la Regione Emilia-Romagna e la California, per supportare la transizione ecologica e digitale, mettendo al centro lavoro, agricoltura di qualità, contrasto ai cambiamenti climatici, energie rinnovabili e collaborazione tra Tecnopolo di Bologna e Silicon Valley. In un mondo interconnesso e fatto di relazioni non contano le amicizie, ostentate o meno. Ma sono le politiche intraprese a fare la differenza. Come ha indicato il democratico Newsom, di fronte al rischio di perdita di posti di lavoro, aziende in crisi e aumento dei prezzi, invece che alzare muri, il futuro e il progresso sta nel costruire ponti e solide relazioni".