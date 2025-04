Dazi: Bonelli, 'Meloni da Trump a dire signorsì a gas, armi e pesticidi'

Roma, 12 apr (Adnkronos) – "Nel suo viaggio a Washington, Giorgia Meloni dirà signorsì a Trump. Dirà "sì": all’acquisto di gas americano, che costa molto; all’acquisto di armi statunitensi; all’importazione di carni piene di ormoni e di prodotti agricoli americani ricchi di pesticidi. Tanti "sì" che non vanno certo nella direzione dell’interesse nazionale e della tutela della salute e dell’ambiente". Lo ha detto Angelo Bonelli a margine del convegno 'La Grande Espulsione, basta tagli alla ricerca' in corso a Roma.

"La premier italiana dovrebbe sostenere e rivedere il sistema delle regole dall’Europa e difendere davvero l’interesse del nostro Paese. Dovrebbe costruire una politica basata sull’autonomia energetica, per renderci realmente indipendenti, puntando sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, investendo nella ricerca, nell’università e nella sanità pubblica. In armi, invece, investiamo già fin troppo", ha proseguito l'esponente di Avs.

"Invece, Meloni è in prima linea nel tentativo di cancellare il Green Deal europeo, una strategia fondamentale per combattere la crisi climatica e costruire un’economia sostenibile. È chiaro che per lei la transizione ecologica non è una priorità, ma un ostacolo da abbattere per favorire vecchi modelli economici inquinanti e dipendenti dalle lobby fossili", ha continuato Bonello.

"Meloni dovrebbe anche dire chiaramente a Trump che la sua scelta di imporre nuovi dazi è sbagliata, invitarlo a tornare sui suoi passi e lavorare per un clima internazionale più disteso. Le politiche di Trump stanno contribuendo a destabilizzare l’intero pianeta", ha detto ancora Bonelli.

"In Italia abbiamo forze politiche come la Lega di Salvini che fanno la guerra all’Europa per difendere gli interessi di Trump e Musk. L’Europa deve sì aprirsi ad altri mercati, ma ciò che chiediamo come Alleanza Verdi e Sinistra è che questo avvenga battendosi contro il dumping sociale e ambientale. Espandere i mercati non può significare accettare compromessi al ribasso su diritti e sostenibilità", ha concluso il co-portavoce di Europa Verde.