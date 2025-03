Dazi: Boschi, 'Meloni mette in ginocchio imprese italiane'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Meloni preferisce mettere in ginocchio la nostra economia e impoverire il nostro tessuto industriale pur di non irritare Trump”. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi ai microfoni di Radio Leopolda. “Tra i dazi e l&rsqu...

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "Meloni preferisce mettere in ginocchio la nostra economia e impoverire il nostro tessuto industriale pur di non irritare Trump”. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi ai microfoni di Radio Leopolda.

“Tra i dazi e l’aggressione commerciale della Cina, il rischio è che si perdano molti posti di lavoro, rendendo ancor più grave una situazione già compromessa di tante famiglie italiane. In questo quadro servirebbe una risposta forte e soprattutto unitaria da parte dell’Unione Europea, peccato che il governo Meloni fischietti, anzi la Presidente del Consiglio si giri dall’altra parte di fronte alla proposta della Commissione Europea di mettere dazi sui prodotti Usa. Meloni è talmente succube di Trump che per non indispettirlo preferisce mettere in ginocchio le nostre imprese. Alla faccia dei sovranisti, dei patrioti e dell’interesse italiano”, conclude.