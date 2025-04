Dazi: Della Vedova, 'che va a fare Meloni a Washington? Prima si chiarisca idee'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - “Cosa va a fare Meloni a Washington? Non vada a chiedere sconti perché non ce ne saranno. Ci spieghi cosa ci va a fare, quale posizione porterà all’attenzione di Trump”. Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova durante l&rsqu...

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Cosa va a fare Meloni a Washington? Non vada a chiedere sconti perché non ce ne saranno. Ci spieghi cosa ci va a fare, quale posizione porterà all’attenzione di Trump”. Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova durante l’iniziativa da lui promossa “La Forza degli Stati Uniti d’Europa”, in corso ora a Verona con Emma Bonino, Sandro Gozi, Pina Picierno e Nathalie Tocci.

“Io le darei un consiglio: aspetti la visita di Vance in Italia, e soprattutto faccia un giro delle capitali europee, si confronti con i leader europei e poi, quando si sarà chiarita le idee e si sarà fatta un pensiero nuovo – poiché il pensiero vecchio è esattamente quello di Trump – vada pure a Washington”, conclude.