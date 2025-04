Dazi: Donzelli, 'calma, sangue freddo e diplomazia, come ha detto Meloni...

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni fin da subito ha detto poche cose ma serie responsabili e concrete. Ci vuole calma, sangue freddo e diplomazia. Giorgia Meloni ha detto che non serviva partire con i dazi, contro dazi. La guerra commerciale serve ad indebolire l'Europa ma anche gli Stati Uniti e l'Occidente. Aiuta i nostri competitor come la Cina la Russia e magari anche anche l'Iran e altre realtà che possono creare problemi alla nostra libertà e democrazia". Lo ha detto Giovanni Donzelli a margine dell'evento Fdi Spazio montagna in corso a La Thuile.