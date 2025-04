Dazi: Gozi, 'equidistanza Meloni da Trump e Ue indebolisce Italia'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni si rifiuta di scegliere tra Europa e Stati Uniti, ma in realtà, così facendo, ha già scelto: non scegliere vuol dire scegliere Trump. Vuol dire accettare la logica imperialista che Trump rappresenta, fatta di potenza, sfere di infl...

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni si rifiuta di scegliere tra Europa e Stati Uniti, ma in realtà, così facendo, ha già scelto: non scegliere vuol dire scegliere Trump. Vuol dire accettare la logica imperialista che Trump rappresenta, fatta di potenza, sfere di influenza e indebolimento sistematico dell’Unione Europea. Significa accettare che l’Europa diventi un ostacolo da rimuovere, non un progetto da rafforzare. E questo, oggi, è pericoloso e inaccettabile”. Lo ha detto Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo, intervenendo oggi a Verona durante l’evento “La Forza degli Stati Uniti d’Europa” promosso da Benedetto Della Vedova e dal Pde, con Emma Bonino, Pina Picierno e Nathalie Tocci.

“In un momento storico in cui la nostra sicurezza militare, economica, digitale è sotto attacco – ha proseguito Gozi – l’Europa ha bisogno di più unità, più potenza e più democrazia. E ha bisogno della voce dei liberali e democratici italiani. Per noi, l’Europa non è un’opzione tra le altre: è una necessità. Non possiamo permetterci ambiguità”. “Chi guida un grande Paese fondatore come l’Italia deve assumersi le proprie responsabilità, portare una visione, e non rifugiarsi in una sterile equidistanza che finisce solo per rafforzare gli alleati di Putin e i nemici dell’Unione. Oggi l’Italia manca. E questo silenzio pesa su tutti noi”, ha concluso.