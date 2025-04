Dazi: P.De Luca, 'governo diviso anche su quale risposta dare'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "I dazi di Trump rischiano di avere un impatto devastante sull'export e quindi sul fatturato e l'economia di aziende importanti nei settori dell'automotive, meccanica, agroalimentare e della farmaceutica con ricadute occupazionali drammatiche per il nostro Paese". Lo ha detto Piero De Luca, deputato e capogruppo Pd in commissione politiche europee a Rai Parlamento.

"Il governo non ha detto una parola per difendere l'Europa dagli attacchi di Vance che ci giudica dei parassiti e non fa nulla a livello europeo per difendere aziende e lavoratori, diviso peraltro anche sulle azioni da mettere in campo. Un esecutivo spaccato su tutto riuscirà almeno ad essere unito per difenderci dallo tsunami provocato dai dazi? Servono risposte non nazionali ma europee. Serve agire d'intesa con i nostri partner a Bruxelles per misure coordinate, adeguate e tempestive perché in gioco ci sono gli interessi del Paese. Il governo ha il dovere di tutelare la nostra economia, le imprese e i lavoratori ma ancora una volta sembra non essere all'altezza del compito".