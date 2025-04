Dazi: Paita (Iv), 'insipienza del governo e a pagare sono imprese e lavoratori'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Le scelte degli Stati Uniti, oltre ad aver fatto crollare le borse mondiali, stanno creando un vero e proprio cambiamento globale sul piano geopolitico. E il vicepremier Salvini cosa fa? Descrive i dazi come un’opportunità. Venga a dirlo qui, agli impren...

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – "Le scelte degli Stati Uniti, oltre ad aver fatto crollare le borse mondiali, stanno creando un vero e proprio cambiamento globale sul piano geopolitico. E il vicepremier Salvini cosa fa? Descrive i dazi come un’opportunità. Venga a dirlo qui, agli imprenditori e ai produttori di vino e delle eccellenze enogastronomiche del Friuli e non solo". Lo ha detto la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, durante una conferenza stampa a Pordenone, a sostegno della candidatura a sindaco di Nicola Conficoni, appoggiato anche da Pd e liste civiche, in vista delle elezioni amministrative del 13 e 14 aprile.

"Salvini elogia Trump, mentre Meloni ancora si illude di poter fare da 'ponte' tra le due sponde dell'Atlantico. Una fiaba, la nostra premier non ha costruito nessun rapporto preferenziale con gli Stati Uniti. E a pagare il conto di questa insipienza governativa – ha aggiunto Paita – saranno imprese e lavoratori del Made in Italy".