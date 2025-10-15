Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Il governo Meloni "ha promesso 25 miliardi per i dazi. Dove sono? La manovra è da 18 miliardi… La verità è che stanno prendendo gli italiani per il naso". Lo dice Matteo Renzi a Tagadà su La7.
Home > Flash news > Dazi: Renzi, 'dove sono 25 mld promessi? Governo prende in giro italiani...
Dazi: Renzi, 'dove sono 25 mld promessi? Governo prende in giro italiani'
Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Il governo Meloni "ha promesso 25 miliardi per i dazi. Dove sono? La manovra è da 18 miliardi... La verità è che stanno prendendo gli italiani per il naso". Lo dice Matteo Renzi a Tagadà su La7....