Dazi: Renzi, 'incontro Meloni con Trump? Svolta epocale solo secondo la propaganda'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – "Soltanto in Italia il provincialismo della propaganda di palazzo Chigi e del dibattito pubblico sta presentando un normale incontro tra due colleghi del G7 come una svolta epocale. La premier Meloni è la settima leader Ue che va alla Casa Bianca, da quando Trump è presidente". Lo dice Matteo Renzi a proposito dell'incontro di Giorgia Meloni con Donald Trump a Washington. "Noi speriamo che ci sia un'attenzione al Made in Italy e alle nostre aziende, ma non è l'incontro della vita, viene raccontato così dalla propaganda dell'influencer Meloni. La verità è che se la Meloni vuol dare una mano alle nostre imprese, tolga un po' di burocrazia come ha chiesto Confindustria. Dia una mano sull'energia come abbiamo chiesto noi".