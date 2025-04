Dazi: Scotto (Pd), 'urgente introdurre salario minimo'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Per Meloni i dazi sono sbagliati, ma non una catastrofe. L’opposto di quanto dicono imprese e sindacati. Che chiedono protezione immediata. A partire dalla tutela del potere d’acquisto. Finora la destra ha detto no al salario minimo. Oggi è pi&ugra...

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – "Per Meloni i dazi sono sbagliati, ma non una catastrofe. L’opposto di quanto dicono imprese e sindacati. Che chiedono protezione immediata. A partire dalla tutela del potere d’acquisto. Finora la destra ha detto no al salario minimo. Oggi è più chiaro perché è urgente introdurlo”. Lo scrive sui social Arturo Scotto capogruppo Pd in commissione lavoro di Montecitorio.