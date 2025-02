Dazi: Tremonti, 'si deve trovare e si troverà un equilibrio'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - “Io sono convinto che non puoi andare con la dialettica 'ti metto i dazi rispondo con i dazi', 'ti metto un vincolo rispondo con un vincolo'. Penso che si troverà e si deve trovare un equilibrio. Adesso siamo nella fase iniziale, ma poi ci ...

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Io sono convinto che non puoi andare con la dialettica 'ti metto i dazi rispondo con i dazi', 'ti metto un vincolo rispondo con un vincolo'. Penso che si troverà e si deve trovare un equilibrio. Adesso siamo nella fase iniziale, ma poi ci saranno reazioni e limiti, sui dazi riguadagnano alcuni ma forse ci perdono anche tutti". Così Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia, deputato di Fdi e presidente della commissione Esteri della Camera, intervistato da Monica Maggioni a 'In mezz’ora' su Raitre.