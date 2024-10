La fuga in mattinata e poi la confessione dell'assassino di Manuel Mastrapasqua: le parole della fidanzata del giovane ucciso

Daniele Rezza, 19 anni, ha confessato di aver ucciso Manuel Mastrapasqua a Rozzano. La fidanzata del giovane 31enne morto, distrutta dal dolore, affida i suoi primi pensieri sui social.

Le prime parole della fidanzata di Manuel Mastrapasqua

“La vita mi ha dato un altro schiaffo bello potente. Non so come farò a superare tutto questo. Ti prometto che avrai la tua giustizia“, queste le prime parole postate sui social dalla fidanzata Ginevra.

È stata proprio la ragazza la prima persona a mettersi in contatto con lui la notte dell’omicidio. Prima l’inizio di una conversazione, quando il giovane ha chiuso il turno al supermercato dove lavorava come magazziniere, poi un silenzio improvviso e le telefonate senza risposta.

“Sono completamente devastata. Proteggimi forte anche da lassù perché avrò bisogno di tanta forza”.

Manuel Mastrapasqua e la fidanzata Ginevra

I due ragazzi sognavano di costruire una vita insieme e alimentavano ogni giorno il loro amore a distanza: Ginevra vive in Liguria mentre Manuel abitava a Rozzano. Una relazione a distanza di due mesi con il sogno di mettere da parte dei soldi per andare a convivere, un desiderio distrutto nella notte tra il 10 e l’11 ottobre quando Manuel è stato accoltellato per una rapina del valore di 15 euro.

Delitto di Rozzano: il fermo e la confessione

Il sospettato, un giovane di 19 anni di nome Daniele Rezza, è stato arrestato dopo un controllo ad Alessandria nella giornata di ieri. Dopo il fermo dei carabinieri il giovane ha confessato: