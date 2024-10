Fermato il presunto assassino di Manuel Mastrapasqua

Omicidio di Manuel Mastrapasqua: fermato il sospettato. Le indagini hanno portato all'identificazione dell'assassino in meno di 48 ore

I carabinieri di Milano hanno avviato un’indagine sull’omicidio di Manuel Mastrapasqua, un magazziniere di 31 anni ucciso la notte di venerdì 11 ottobre a Rozzano.

Il sospettato, un giovane di 19 anni di nome Daniele R., è stato arrestato dopo un controllo ad Alessandria, dove avrebbe poi confessato il delitto.

La vittima stava tornando a casa dopo una lunga giornata di lavoro presso il Carrefour di via Farini, quando, secondo le indagini, è stata aggredita durante un tentativo di rapina. Daniele R. ha colpito Mastrapasqua con un coltello, infliggendogli una ferita mortale al costato. L’azione tempestiva dei carabinieri, appartenenti alla squadra Omicidi del Nucleo investigativo di via della Moscova, ha portato all’identificazione del presunto assassino in meno di 48 ore.

Le telecamere di sorveglianza hanno catturato Mastrapasqua mentre si dirigeva verso casa, solo e visibilmente affrettato, intorno alle 2:54. Pochi minuti dopo, il suo corpo è stato trovato da una pattuglia dei carabinieri lungo viale Romagna. Nonostante gli sforzi dei medici dell’ospedale Humanitas, Mastrapasqua è deceduto a causa della gravità della ferita. Questo tragico episodio ha scosso la comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla crescente violenza nelle strade.