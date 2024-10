Un compleanno che segna il tempo

Oggi, 26 ottobre, Denise Pipitone compie 24 anni. Questo giorno, che dovrebbe essere di festa, è invece carico di emozioni contrastanti. A vent’anni dal suo rapimento, avvenuto il primo settembre 2004, la sua assenza continua a pesare come un macigno sui cuori di chi l’ha amata e di chi non l’ha mai dimenticata. La comunità di Mazara del Vallo, dove Denise è cresciuta, si riunisce per esprimere il proprio affetto e la propria vicinanza alla famiglia, che vive ancora nel dolore e nella speranza di un ritorno.

Il messaggio del sindaco

Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha voluto inviare un messaggio di auguri a Denise, ovunque si trovi. “La speranza è l’ultima a morire”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di non dimenticare mai la verità su quanto accaduto. Le parole del primo cittadino risuonano come un eco di solidarietà e di amore, non solo per Denise, ma anche per il fratello Kevin e per i genitori Piera Maggio e Piero Pulizzi, che continuano a lottare per la verità.

Il ricordo dei genitori

I genitori di Denise, Piera e Pietro, hanno condiviso un messaggio toccante sui social, esprimendo il loro amore incondizionato per la figlia. “Anche se sei lontana, il nostro amore per te non conosce confini”, hanno scritto, evidenziando come ogni giorno pensano a lei e le inviano affetto. Questo messaggio non è solo un tributo a Denise, ma anche un richiamo alla comunità affinché non perda mai la speranza di ritrovarla. La loro forza e determinazione sono un faro di luce in un momento di buio.

La comunità non dimentica

La comunità di Mazara del Vallo si stringe attorno alla famiglia Pipitone, dimostrando che il ricordo di Denise è vivo e presente. Ogni anno, in occasione del suo compleanno, si organizzano eventi e manifestazioni per mantenere alta l’attenzione su questo caso che ha segnato profondamente la storia della città. La speranza di ritrovare Denise e di scoprire la verità su quanto accaduto è un sentimento condiviso da tutti, un legame che unisce la comunità in un abbraccio simbolico.