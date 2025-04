Dfp: protesta Pd-M5s, 'né Giorgetti né Meloni in aula, grave mancanza rispetto Camere**

**Dfp: protesta Pd-M5s, 'né Giorgetti né Meloni in aula, g...

**Dfp: protesta Pd-M5s, 'né Giorgetti né Meloni in aula, g...

Roma, 17 apr (Adnkronos) - "Abbiamo insistito per avere la presenza della Meloni e di Giorgetti in aula, ma non è possibile. Discutiamo il Dfp nell'assenza del ministro dell'Economia e della presidente del Consiglio". Lo ha detto il capogruppo del M5s Riccardo Ricciardi la...