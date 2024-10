Di Foggia (AD Terna): il primo Innovation Zone Forum a San Francisco

San Francisco, 30 ott. (askanews) – A San Francisco Terna ha organizzato il suo primo Innovation Zone Forum: una serie di eventi dedicati alla valorizzazione delle startup con cui il gruppo collabora che hanno incontrato i player dell’energia, europei e statunitensi, e gli investitori americani, mettendo a confronto gli attori che devono affrontare le sfide del futuro del sistema elettrico, a partire dalle soluzioni tecnologiche per una transizione energetica e digitale giusta. L’innovazione infatti è fondamentale per realizzare la twin transition (la transizione energetica e digitale), ha spiegato, Giuseppina Di Foggia, AD di Terna.

“Un’innovazione che permetta l’interazione con tutti gli attori dell’ecosistema, mi riferisco alle università, ai centri di ricerca, ma anche alle altre aziende – ha detto – ed è per questo che ci troviamo a San Francisco ad inaugurare il primo Innovation zone di Terna, un luogo dove intendiamo supportare le le start-up ma non soltanto promuovendole, validando soprattutto le loro soluzioni, le loro idee, le loro invenzioni”.

La prima giornata del Terna Innovation Zone Forum, il 28 ottobre, è stata dedicata all’Italian Energy Showcase: presso la sede di Innovit, cinque startup italiane hanno presentato le loro tecnologie relative a diversi ambiti, tra cui manutenzione dell’infrastruttura elettrica, le operation e resilienza della rete.

La sede di Mind the Bridge, partner di Terna a San Francisco, ha ospitato la seconda giornata che è stata una opportunità di interazione e confronto tra Terna, altre aziende energetiche europee e Usa e alcuni importanti fondi di investimento in ambito clean tech.

Il Forum, organizzato da Terna con il sostegno del Centro Italiano di Innovazione presso Innovit (Italian Innovation and Culture Hub), del Consolato Generale d’Italia a San Francisco e del partner Mind the Bridge, è stata la prima iniziativa di rilievo internazionale nell’ambito dell’Innovation Zone di Terna in Silicon Valley.