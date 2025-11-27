Dieta del piatto unico: come perdere 5 kg in 5 giorni

La dieta del piatto unico è una dieta ipocalorica, che può essere seguita per pochi giorni e grazie alla quale perdere fino a 5 kg in 5 giorni. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona e come seguirla correttamente.

Dieta del piatto unico

La dieta del piatto unico nasce con l’obiettivo di aiutare le persone a perdere fino a 5 kg in soli 5 giorni.

Si tratta, quindi, di un regime ipocalorico, che può essere seguito solo per pochi giorni e al quale deve seguire una dieta di mantenimento in modo da non riprendere i chili perduti.

Sebbene possa sembrare rigida, questa dieta è in realtà molto equilibrata. Particolarmente indicata per quelle persone che hanno bisogno di perdere molto peso, la dieta del piatto unico insegna, allo stesso tempo, a dare importanza non solo alla quantità, ma anche alla qualità degli alimenti che si consumano.

Dieta del piatto unico

Esiste una versione unica della dieta del piatto unico e consiste nel ripartire il piatto correttamente, sia a pranzo che a cena. La metà del piatto deve essere composta da fibre. Di questa metà, la porzione più grande spetta alle verdure, quella più piccola alla frutta. L’altra metà del piatto è una ripartizione uguale tra grassi buoni, cereali integrali o amidi e proteine magre.

Esattamente come il pranzo e la cena, anche gli spuntini e la colazione devono essere completi e bilanciati. A colazione meglio consumare uno yogurt greco o al naturale, della frutta e dei cerali a basso contenuto di zuccheri, oltre ad una bevanda come latte, caffè, tè o tisana. Durante gli spuntini, puoi consumare dell’altra frutta abbinata a dello yogurt o della frutta secca.

La dieta del piatto unico non demonizza alcun alimento, ma è importante capire come inserire gli “sgarri” nella propria giornata alimentare in modo equilibrato. Ciononostante, è comunque preferibile eliminare o ridurre al minimo i prodotti confezionati, le carni lavorate, il pesce conservato, le bevande zuccherate, alcoliche e gassate.

