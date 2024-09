Dieta del rientro: come tornare in forma dopo le vacanze

La dieta del rientro aiuta a recuperare il peso forma in modo semplice e naturale. Vediamo come.

La dieta del rientro è stata progettata con lo scopo di rimettersi in forma dopo le vacanze, tuttavia senza alcun limite o restrizione. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo nel modo più semplice e naturale possibile.

La parola “dieta” non dovrebbe spaventare nessuno perché, la maggior parte delle volte e a meno che non ci siano problemi particolari, nessuna dieta dovrebbe essere basata su limiti o restrizioni. Al contrario, seguire un’alimentazione varia ed equilibrata non solo dovrebbe aiutare a perdere peso, ma anche e soprattutto a mantenere un corretto peso forma.

Le ragioni per cui si tende ad ingrassare durante l’estate possono essere numerose e non tutte sono, semplicemente, legate al mangiare un po’ di più. A volte, i ritmi estivi particolarmente intensi o il caldo afoso possono incidere negativamente sul peso che, a questo punto, inizia ad oscillare.

Dieta del rientro: come fare

E’ molto importante mantenere un peso corretto non solo per una questione estetica che, in ogni caso, non guasterebbe, ma anche e soprattutto per una questione di salute. Spesso e volentieri, infatti, l’aumento di peso può provocare fenomeni di insulino resistenza, una condizione che, nel tempo, potrebbe favorire l’insorgenza del diabete di tipo 2 e, come spesso succede, anche una serie di altri problemi che, purtroppo, sono una conseguenza del diabete.

Ora che le vacanze sono finite, dunque, è giunto il momento di ripristinare le buone abitudini, sia a tavola che nella propria quotidianità, in generale. La dieta del rientro potrebbe aiutare in questo senso, ma come seguirla correttamente?

Il nostro consiglio è quello di partire dalla colazione che è il primo pasto della giornata, ma non è un pasto obbligato. Se di primo mattino non ne avvertite l’esigenza, può andare bene anche una sola tazza di latte o di caffè. L’importante sarà recuperare nel corso della giornata, con pasti e spuntini sani ed equilibrati.

Inserite ad ogni pasto una quota di grassi, proteine, carboidrati e fibre. Preferiti alimenti integrali ed il consumo di pesce a quello della carne. Limitate il consumo di uova e latticini. Ovviamente, fate anche esercizio fisico, non solo per recuperare il peso forma, ma anche per preservare il proprio benessere psicofisico.

