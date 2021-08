Dieta del rientro: come tornare in forma

La dieta del rientro aiuta, chi ha accumulato dei grassi in eccesso, a tornare in forma in modo sano e bilanciato approfittando degli alimenti tipici.

Gli aperitivi, le cene e i vari bagordi delle vacanze hanno portato a ingrassare di qualche chilo. Per tornare in forma dopo le vacanze, la dieta del rientro è il regime ideale da seguire in modo da prepararsi per affrontare il lavoro, lo studio. Ecco come si compone e alcuni consigli utili da mettere in pratica.

Dieta del rientro

Tra poco sarà settembre e significa tantissime cose. Solitamente questo mese è il tempo dei nuovi inizi e di buoni propositi. Considerando che al mare si è esagerato con gli aperitivi e le cene fuori ipercaloriche, è giunto il momento di mettersi in pari con il proprio fisico cominciando la dieta del rientro che permette di tornare in forma in breve tempo.

Qualche chilo in più che si tende ad accumulare nel girovita o i fianchi può essere dovuto a delle sregolatezze alimentari oppure a una scarsa attività fisica che è venuta meno durante il periodo delle vacanze. Seguendo la dieta del rientro, quindi un regime ben bilanciato ed equilibrato per almeno due settimane, è assolutamente possibile tornare in forma.

L’obiettivo di una buona dieta, soprattutto dal ritorno delle vacanze, è quella non solo di perdere peso, ma soprattutto instilla buone abitudini alimentari che, durante le ferie, non ci sono state, considerando che sono in molti ad aver esagerato con i vari bagordi ed eccessi alimentari. Mangiare bene è importante e aiuta a mantenere un buon stato psicofisico sotto tutti i punti di vista.

La dieta del rientro ideale per tornare in forma è quella detox in quanto permette di disintossicarsi da tutti i bagordi e gli eccessi alimentari, ma senza costrizioni o rinunce particolari. Ogni tanto è concesso uno strappo alla regola, ma deve essere sempre correlato a una alimentazione equilibrata e bilanciata con maggiore movimento e attività fisica.

Dieta del rientro: come fare

Tra poco sarà settembre e significa tantissime cose. Solitamente questo mese è il tempo dei nuovi inizi e di buoni propositi. Considerando che al mare si è esagerato con gli aperitivi e le cene fuori ipercaloriche, è giunto il momento di mettersi in pari con il proprio fisico cominciando la dieta del rientro che permette di tornare in forma in breve tempo.

Qualche chilo in più che si tende ad accumulare nel girovita o i fianchi può essere dovuto a delle sregolatezze alimentari oppure a una scarsa attività fisica che è venuta meno durante il periodo delle vacanze. Seguendo la dieta del rientro, quindi un regime ben bilanciato ed equilibrato per almeno due settimane, è assolutamente possibile tornare in forma.

L’obiettivo di una buona dieta, soprattutto dal ritorno delle vacanze, è quella non solo di perdere peso, ma soprattutto instilla buone abitudini alimentari che, durante le ferie, non ci sono state, considerando che sono in molti ad aver esagerato con i vari bagordi ed eccessi alimentari. Mangiare bene è importante e aiuta a mantenere un buon stato psicofisico sotto tutti i punti di vista.

La dieta del rientro ideale per tornare in forma è quella detox in quanto permette di disintossicarsi da tutti i bagordi e gli eccessi alimentari, ma senza costrizioni o rinunce particolari. Ogni tanto è concesso uno strappo alla regola, ma deve essere sempre correlato a una alimentazione equilibrata e bilanciata con maggiore movimento e attività fisica.

Dieta del rientro: rimedi naturali

Alla dieta del rientro, per tornare in forma in modo sano e corretto, è bene supportarla con un buon integratore e il migliore è sicuramente Piperina & Curcuma Plus, notificato dal Ministero della Salute e made in Italy. Raccomandato da esperti e consumatori proprio per la sua efficacia. Un integratore che velocizza il metabolismo aiutando a bruciare le calorie in eccesso.

Permette di saziare riducendo il senso di fame ed evitando di abbuffarsi ai pasti principali. Migliora l’assimilazione digestiva e il tratto intestinale. Inoltre, questo integratore favorisce le proprietà detox e depuranti, oltre a mantenere la forma per vario tempo.

Per chi volesse ordinarlo o per saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Piperina & Curcuma Plus è consigliato a tutti, tranne alle donne in gravidanza e a chi ha problemi livello gastrointestinale. Basta assumerne una compressa prima dei pasti con un bicchiere abbondante di acqua per ottenere ottimi risultati.

Non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che al suo interno vi sono componenti naturali, come piperina che contiene capsaicina, quindi presente nel pepe nero, stimola il metabolismo permettendo di perdere peso e dimagrire rapidamente. La curcuma, una spezia usata nella cucina orientale, ha proprietà detox, elimina le scorie e le tossine, nota come lo zafferano delle Indie per i suoi benefici e il silicio colloidale che aumenta i vantaggi, proteggendo la pelle, i tendini e le ossa.

Esclusivo ed originale, non è reperibile nei negozi fisici o siti di e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto per cui bisogna collegarsi, compilare il modulo con i dati e inviarlo in attesa della chiamata dell’operatore per la conferma. Piperina & Curcuma Plus è in offerta a 49€ per 4 confezioni invece di 196 con spedizione gratis. Il pagamento è con paypal, carta dic redito o anche in contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.