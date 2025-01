Dieta detox dopo il Natale: i consigli per ritornare in forma

Dieta detox dopo il Natale: i consigli per ritornare in forma

Seguire una dieta detox dopo il Natale aiuta a depurare e purificare l'organismo. Vediamo come farlo in modo sostenibile.

Iniziare una dieta detox dopo il Natale è utile per depurare, disintossicare e purificare l’organismo dagli eccessi calorici delle festività, responsabili di un lieve aumento di peso. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta e quali sono i suoi benefici.

Dieta detox dopo il Natale

Le festività natalizie si sono concluse da poco e, sebbene abbiamo trascorso un Natale sereno in compagnia di amici e familiari, la preoccupazione per i chili di troppo, accumulati a causa degli eccessi calorici dei giorni di festa, persiste. Una condizione simile può essere fisiologica, ma adottare delle strategie mirate per perdere quei chili di troppo può essere utile per recuperare il peso forma.

In particolare, seguire una dieta detox dopo il Natale aiuta a:

Ottimizzare il funzionamento dell’apparato digerente e migliorare la digestione

Eliminare i liquidi e le tossine accumulate nell’organismo a causa dell’alimentazione delle feste

e le accumulate nell’organismo a causa dell’alimentazione delle feste Recuperare e ottimizzare i livelli di energia

Favorire la perdita di peso e ritrovare il peso forma

Dieta detox dopo il Natale: come funziona

La dieta detox dopo il Natale non è una dieta rigida, ma piuttosto un ritorno alle abitudini alimentari pre-festive per favorire la perdita di peso e il recupero del peso forma.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla dieta, tornate a consumare regolarmente sia la frutta che la verdura, almeno cinque volte al giorno, al fine di assimilare vitamine e minerali per depurare e purificare l’organismo. Per la stessa ragione, assicuratevi di bere almeno due litri di acqua al giorno. Per compensare allo scarso consumo di acqua, viste le temperature della stagione invernale, optate per degli infusi alla frutta, che non contengono calorie e vi riscaldano pure.

Consumate proteine magre, come pollame, pesce e legumi che forniranno all’organismo carica ed energia, ma non appesantiranno il corpo e faciliteranno il lavoro al vostro apparato digerente.

Consumate pasta o cereali integrali, che apportano all’organismo il giusto quantitativo di fibre e, se consumati insieme alle verdure, le proteine magre e i grassi buoni, vi aiuteranno a restare sazi più a lungo e a non cercare altro cibo lontano dai pasti.

Eliminate dalla vostra dieta o, quantomeno, cercate di limitare il consumo:

Zuccheri raffinati , che sono presenti nei dolci, nelle bevande zuccherate e negli snack industriali;

, che sono presenti nei dolci, nelle bevande zuccherate e negli snack industriali; Cibi processati , che solitamente si trovano già pronti nei banchi dei surgelati del supermercato e che sono ricchi di zuccheri, sale e sostanze artificiali;

, che solitamente si trovano già pronti nei banchi dei surgelati del supermercato e che sono ricchi di zuccheri, sale e sostanze artificiali; Bevande alcoliche, che oltre ad essere un danno per la salute, apportano un numero elevato di calorie, delle quali si può tranquillamente fare a meno.

Dieta detox dopo il Natale: miglior integratore alimentare

Per recuperare la forma pre-festiva, oltre a seguire un’alimentazione sana e bilanciata, vi suggeriamo anche di fare movimento. Non occorre, per forza, andare in palestra perché una passeggiata di almeno mezz’ora, tutti i giorni, aiuta a stimolare il metabolismo e, di conseguenza, ad innescare la perdita di peso.

Per dei risultati più rapidi, potreste supportare la dieta detox dopo il Natale con l’assunzione di un integratore alimentare come Spirulina Ultra per contribuire al risveglio del metabolismo ed iniziare un percorso che porta ad una perdita di peso rapida ed effettiva.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la Spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.