Benessere psicofisico: come preservarlo con una dieta sostenibile

Preservare il benessere psicofisico è importante per la propria salute sia fisica che mentale. Vediamo come farlo in modo sostenibile.

Preservare il proprio benessere psicofisico è fondamentale per vivere una vita lunga e serena. Fortunatamente, da questo punto di vista, l’alimentazione è un aiuto non trascurabile. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come vivere bene seguendo una dieta sostenibile.

Benessere psicofisico e alimentazione

La relazione tra alimentazione e benessere psicofisico è molto complessa e pure le ricerche scientifiche, condotte nel settore negli ultimi anni, fanno notare quanto il modo in cui noi mangiamo possa incidere, sia in positivo che in negativo, su come ci sentiamo, fisicamente e mentalmente.

Chi segue un’alimentazione poco sana, inevitabilmente, con il passare del tempo, si sentirà più stanco e affatico, poco energico e, in alcuni casi, persino, depresso. Al contrario, chi segue un’alimentazione sana e bilanciata si sente più attivo ed energico, affronta le sfide della vita con maggiore serenità e, prestando attenzione al proprio fabbisogno calorico, mantiene quel peso forma tanto essenziale per il proprio benessere psicofisico.

Benessere psicofisico: consigli utili

La possibilità di acquistare cibo pronto è, sicuramente, uno dei tanti vantaggi che la società attuale ha portato con sé, ma è questa stessa possibilità la causa alla base dell’alimentazione poco sana, che sempre più persone tendono a seguire, trascurando o ignorando quanto, di fatto, questo tipo di dieta possa incidere negativamente sul benessere psicofisico.

Gli alimenti conservati e già pronti e, in generale, il cibo altamente processato, sono ricchi di sali e zuccheri nascosti e, se consumati regolarmente, favoriscono un aumento incontrollato del peso che, con il tempo, si trasforma in sovrappeso e obesità, compromettendo, di conseguenza, il proprio benessere psicofisico che, invece va preservato:

Seguendo quotidianamente un' alimentazione sana e bilanciata , a partire dalla colazione. Si consiglia di consumare frutta e verdura ad ogni pasto, frutta secca quotidianamente e in porzioni ridotte, legumi almeno tre volte alla settimana, cereali preferibilmente integrali, poca carne e latticini, un consumo moderato di uova, anche a colazione, di tanto in tanto;

, a partire dalla colazione. Si consiglia di consumare frutta e verdura ad ogni pasto, frutta secca quotidianamente e in porzioni ridotte, legumi almeno tre volte alla settimana, cereali preferibilmente integrali, poca carne e latticini, un consumo moderato di uova, anche a colazione, di tanto in tanto; Bevendo almeno due litri di acqua al giorno che, insieme alla frutta e alla verdura consumate ad ogni pasto, favorirà la corretta idratazione dell’organismo e contrasterà la ritenzione idrica;

Eliminando gli alimenti altamente processati per depurarsi e purificarsi e seguire un'alimentazione genuina in modo più naturale e spontaneo;

Facendo tanto movimento ed esercizio fisico, nel primo caso per stimolare il metabolismo e favorire la perdita di peso, nel secondo, per sviluppare la massa muscolare che, a causa della perdita di peso, inizia a ridursi.

