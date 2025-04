Le uova alla Jova sono senz’altro la ricetta del momento: un piatto semplice ma dall’aspetto invitante, che deve la sua popolarità nell’ultimo mese a Jovanotti, che l’ha condivisa sui suoi profili social.

Uova alla Jova: il segreto di Jovanotti per iniziare bene la giornata

Il cantautore ha dichiarato di mangiare questo piatto ogni mattina e, dopo il boom di richieste, ha voluto di condividerne con i propri follower la ricetta. Proprio per questo Jovanotti ha chiesto aiuto alla cuoca dei suoi tour, Maria Vittoria Grittoni, detta la “Cheffa“, che è al seguito di Lorenzo Cherubini e dei suoi viaggi in giro per l’Italia da ormai dieci anni. Il risultato è una portata soffice come nuvole e dal sapore che ricorda “un marshmallow del paradiso”, stando a quanto affermato dallo stesso Jovanotti.

La ricetta che spopola nel web

Gli ingredienti sono minimali: uova, sale e pepe. La procedura è altrettanto essenziale: occorre montare l’albume a neve, aggiungere un pizzico di sale, per poi mettere il preparato su una teglia con carta forno, per poi formare appunto delle nuvolette. In seguito, su queste andrà spennellato del tuorlo precedentemente sbattuto. Poi tutto si inforna a 180° e, come per incanto, dopo 6 minuti le uova alla Jova saranno già pronte e buonissime da gustare, stando a quanto detto dal cantautore e dai tanti fan che l’hanno replicata.