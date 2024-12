Un’intervista a cuore aperto

Martedì 17 dicembre, l’ultima puntata della stagione di Belve su Rai 2 ha visto protagonista Jovanotti, il noto cantante italiano, che si è aperto in un’intervista toccante con Francesca Fagnani. Questo incontro ha offerto uno sguardo intimo sulla vita di Lorenzo Cherubini, rivelando non solo i suoi successi, ma anche i momenti più difficili che ha affrontato nel corso della sua carriera.

La lotta contro la depressione

Durante l’intervista, Jovanotti ha condiviso un ricordo doloroso riguardante la depressione della madre. Ha raccontato come, nonostante il suo successo, notasse in lei delle tristezze profonde. “Sono riuscito a farla contenta, a farla ridere”, ha dichiarato, evidenziando il contrasto tra la sua vita pubblica e le sfide personali. La morte del fratello nel 2007 ha segnato un altro momento cruciale nella sua vita, un evento che lo ha spinto a cercare conforto nella fede, trovando forza in una frase sottolineata nella Bibbia: “Sii forte e risoluto”. Questo mantra lo accompagna ogni giorno, fungendo da guida nei momenti di difficoltà.

Affrontare la malattia della figlia

Un altro capitolo doloroso della vita di Jovanotti è stato rappresentato dalla diagnosi di linfoma di Hodgkin alla figlia Teresa nel 2020. “Ho reagito cercando di tirare fuori tutta la forza che avevo”, ha spiegato, sottolineando l’importanza di essere un supporto solido per la sua famiglia in un periodo così critico. La sua resilienza è emersa anche in seguito a un grave incidente avvenuto durante una vacanza a Santo Domingo, dove ha subito fratture che lo hanno costretto a un lungo periodo di recupero. Oggi, finalmente in forma, si prepara a tornare sul palco con un nuovo tour, pronto a riprendere in mano la sua carriera.

Riflessioni sul passato e sul presente

Jovanotti ha anche affrontato il tema dei suoi rapporti passati, incluso un presunto flirt con Valeria Marini. Sebbene la showgirl abbia rivelato dettagli intimi della loro relazione, Lorenzo ha preferito mantenere un certo riserbo, affermando: “Io voglio molto bene a Valeria”. Questo approccio elegante riflette la sua personalità, sempre attenta a non esporsi troppo. Un aneddoto divertente è emerso quando ha ricordato un incontro con Silvio Berlusconi, che lo invitò a un incontro in elicottero, dove condivisero un momento surreale: “Abbiamo fatto la pipì insieme”. Questo episodio ha aggiunto un tocco di leggerezza a un’intervista altrimenti profonda e riflessiva.