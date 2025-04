I 2foodfitlovers, il duo composto da Caterina Piccirilli e Raffaele Del Piano, sono ormai un punto di riferimento nel panorama del food e del fitness sui social. Con il loro approccio autentico e genuino, hanno conquistato milioni di follower, vincendo anche il titolo di “Best Food Creators” ai Webboh Awards 2025 per il secondo anno consecutivo.

Vivere e lavorare insieme: un equilibrio perfetto?

Vivere e lavorare insieme, ogni giorno, sotto gli occhi dei social può sembrare una sfida, ma per i 2foodfitlovers la chiave del loro successo sta nella capacità di bilanciare vita privata e professionale, mantenendo sempre salda la loro relazione.

C’è mai stato un momento in cui avete temuto che il vostro rapporto potesse incrinarsi per colpa di quello professionale?

Non abbiamo mai temuto o messo in dubbio il nostro rapporto personale per colpa del lavoro, ma senza dubbio ci sono periodi più pieni e intensi tanto da aver meno tempo per noi stessi.

Si sa, la gestione delle tempistiche è cruciale, soprattutto quando i progetti si moltiplicano e il tempo per se stessi diventa limitato. Ma, nonostante le difficoltà, la loro complicità è un evidente punto di forza.

Autenticità: il segreto per evitare il burnout

Il mondo dei social, oggi più che mai, può facilmente spingere a diventare qualcosa che non si è.

In un mondo dove la performance domina, come proteggete la vostra autenticità (e salute mentale) dal burnout da contenuto?

L’ultimo anno ci ha messo a dura prova, ma è proprio grazie alla nostra autenticità che dopo anni e anni di lavoro siamo arrivati a questo livello. Anche nei periodi più difficili, abbiamo continuato passo dopo passo, alimentati sempre dalla fiducia e affetto della nostra community. Non ci è mai servito indossare maschere o fingere qualcosa in cui non crediamo. Alla fine il lavoro fatto bene viene sempre ripagato.

2foodfitlovers, i retroscena della loro vita privata

Dietro ogni post c’è anche una parte “off-line” che non viene mai mostrata.

Qual è una parte della vostra routine quotidiana che NON mostrereste mai sui social, e perché?

Forse proprio mentre stiamo postando il reel del giorno su tutti i social, sembriamo degli umpalumpa fossilizzati sul telefono e il resto del mondo smette di esistere 😂 …Oppure mentre litighiamo, sicuramente non bello 😂

Avete mai dovuto sacrificare un valore personale per una strategia di brand?

Siamo fieri di poter confermare che non ci sono mai stati momenti in cui ci siamo dovuti adattare o sacrificare per delle collaborazioni. Prima di iniziare una campagna per qualsiasi tipo di brand, ci informiamo e ci assicuriamo che rispecchi i nostri valori e ideali, ci deve piacere il prodotto, ma soprattutto la comunicazione deve essere fatta secondo il nostro TOV, senza mai dichiarare informazioni false ai followers.

Ecco dove risiede il segreto del loro successo: nella coerenza.

Questa meravigliosa coppia non è mai caduta in tentazione di collaborazioni che non rispecchiassero i loro principi. Ogni scelta è fatta con attenzione, rispettando sempre la loro comunità e il messaggio che vogliono trasmettere.

Falsi miti nel mondo del fitness e della cucina

Attivi nel mondo del fitness e della sana alimentazione, non nascondono una certa frustrazione per i falsi miti che circolano online, come l’idea che per dimagrire bisogna evitare i carboidrati o che esista un cibo miracoloso che faccia dimagrire.

Per loro, l’equilibrio è la chiave di ogni dieta sana.

Nel mondo della cucina healthy e del fitness, qual è un ‘falso mito’ che secondo voi viene ancora cavalcato troppo dai creator, ma che voi avete scelto di combattere silenziosamente?

Si potrebbe scrivere un libro su tutto ciò che viene comunicato male e su tutti i falsi miti tanti influencer portano avanti sui social, che noi combattiamo tutti i giorni e non di certo silenziosamente. Forse il classico ‘cibo sano’ o ‘cibo che fa dimagrire’, oppure che per dimagrire non si devono mangiare carboidrati.

Che consigli dareste per evitare che una dieta sana e l’andare in palestra diventino un’ossessione malsana?

In questo mondo, purtroppo, è molto diffuso cadere in un loop di pensieri che porta ad ortoressia. Più e più volte mostriamo che oltre ad un dieta controllata viaggiamo e ci godiamo i cibi del posto, oppure che essere in salute e in forza ci godiamo le uscite con gli amici e la famiglia. Non bisogna mai far pendere l’ago della bilancia troppo da un lato o l’altro, l’equilibrio è sempre nel mezzo.

Il “trucco” per capire se una ricetta è ben fatta!

Qual è il vostro ingrediente ‘spia’: quello che, se lo vedete in una ricetta altrui, capite subito se chi l’ha fatto sa cucinare oppure no?

Nel nostro caso, come vengono utilizzati dei dolcificanti specifici o ingredienti ‘alternativi’ che vengono usati solo nel mondo dei prodotti funzionali.

2foodfitlovers, i piani per il futuro

Se Fitporn non fosse andata bene: avevate già un ‘piano B’? E, più in generale, come affrontate l’idea di fallimento come coppia imprenditoriale?

Fitporn non è l’unico progetto in cui siamo partecipi, ma oltre ad avere altro in cantiere, per fortuna abbiamo tante possibilità che ci permetterebbero di lavorare e vivere. Siamo comunque laureati, abbiamo diverse passioni quindi non abbiamo comunque timore, anche perché il nostro piano A sta andando più che bene e ci crediamo al 100%.

Quando un feedback che vale più di mille like

Tra i messaggi ricevuti dai follower, ce n’è uno che non dimenticheranno mai:

Una nostra follower diabetica (che non mangiava gelato da una vita) ci ha mandato lo screen del test della glicemia dopo aver mangiato il nostro gelato EVEN. Ci sentivamo le persone più felici del mondo per aver dato gioia al prossimo seguendo i nostri sogni.

Best Food Creators 2025… per la seconda volta: quali sono davvero i vostri piani per il futuro?

Aprire la nostra gelateria o il nostro centro in perfetto stile 2foodfitlovers, in modo tale da far provare a tutti le nostre miglior ricette.

Cosa sperate che un giovane creator impari guardandovi oggi?

Amore, rispetto, lealtà, condivisione, qualità. Sicuramente i 2foodfitlovers sono e saranno questo per sempre.

Concludiamo questa intervista con una certezza: i 2foodfitlovers non sono solo un fenomeno social, ma una coppia che ha costruito un business di successo basato su passione, coerenza e genuinità. Il futuro, per loro, è tutto da scrivere, ma una cosa è certa: continueranno a farlo rimanendo fedeli a se stessi.