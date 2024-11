Dieta SIRT o del gene magro: cos’è e come funziona

La dieta SIRT favorisce la perdita di peso, ma anche altri benefici. Scopriamo come funziona e come seguirla correttamente.

La dieta SIRT, conosciuta anche come “dieta del gene magro” è una dieta rigida e replicabile nel tempo, messa a punto da alcuni nutrizionisti del Regno Unito, con l’obiettivo di favorire una perdita veloce del peso attraverso il consumo dei cosiddetti “cibi sirt”. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona questa dieta, chi può seguirla e quali sono tutti i suoi benefici.

Dieta SIRT

Se avete problemi di peso, desiderate smaltire quei chili di troppo velocemente e conservare, nel tempo, il peso forma, potreste prendere in considerazione l’idea di seguire la Dieta SIRT, nota anche come “dieta del gene magro”. Si tratta un regime alimentare rigido, non adatto a chi ha problemi di salute e replicabile nel tempo, grazie al quale perdere fino a tre chili alla settimana, mangiando i cosiddetti “alimenti sirt”.

L’obiettivo della dieta, che è stata sviluppata da un gruppo di nutrizionisti del Regno Unito, è quello di favorire una perdita rapida del peso, mantenere il peso forma, ridurre le infiammazione a carico dell’organismo, rallentare il processo di invecchiamento cellulare e rendere il corpo più efficiente dal punto di vista energetico.

Dieta SIRT: come funziona

Lanciata nel 2016 nel Regno Unito, da un gruppo di nutrizionisti, la dieta SIRT nasce con l’obiettivo di aiutare le persone a perdere peso in modo rapido, grazie ai cibi sirt, dei cibi speciali, che contengono composti vegetali, in grado di attivare un gruppo di sette proteine di segnalazione presenti nell’organismo, le “sirtuine”, in grado di bruciare i grassi immagazzinati, come succede durante l’esercizio fisico o come si farebbe seguendo la dieta del digiuno intermittente.

La dieta SIRT dura complessivamente tre settimane e si suddivide in due fasi. La prima fase dura una settimana ed è quella più difficile perché la dieta impone un consumo di 1000 kcal al giorno, nel primo, secondo e terzo giorno della settimana, e un consumo di 1500 kcal al giorno nel quarto, quinto, sesto e settimo giorno della settimana. La seconda fase dura quattordici giorni, è meno rigida della prima ed è di mantenimento. Se nella prima settima la perdita di peso è veloce, nella seconda è costante.

Sia nella prima che nella seconda fase, la dieta SIRT ammette il consumo di agrumi, tè verde, cioccolato fondente, prezzemolo, curcuma, mele, cavolo, sedano, cipolla rossa, mirtilli, soia, capperi, frutta a guscio, vino, semi di lino. Come ogni altra dieta, gli alimenti da limitare o evitare del tutto sono quelli raffinati e lavorati che, se consumati in eccesso, ostacolano la perdita di peso.

