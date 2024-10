Perdere peso con il pilates: consigli e rimedi naturali

Perdere peso è fondamentale per preservare il proprio benessere psicofisico, soprattutto in caso di sovrappeso e obesità. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo graduale e sostenibile attraverso il pilates, una sana alimentazione e i rimedi naturali.

Perdere peso con il pilates

Sviluppata da Joseph Pilates all’inizio del XX secolo come disciplina per aiutare i ballerini a guarire dagli infortuni, oggi, il pilates è una disciplina sportiva a tutti gli effetti, che aiuta a mantenere una postura corretta, sviluppare massa muscolare magra, recuperare dagli infortuni e, in ultimo, perdere peso.

La perdita di peso che si ottiene con il pilates è molto graduale e, nel complesso, questa disciplina non aiuta a perdere grandi quantità di calorie come accade, invece, con altre attività sportive, ma solo perché il pilates è uno sport a basso impatto e, come tale, particolarmente adatto a persone obese o in sovrappeso, dato che, attraverso questo sport, le loro articolazioni non sono sottoposte a quello stress eccessivo a cui sono sottoposte, solitamente, con altri sport.

Se combinato ad una sana alimentazione e ad altre attività sportive più ad alto impatto, nel caso l’obiettivo sia semplicemente quello di perdere pochi chili e mantenere uno stile di vita attivo, come, ad esempio, il nuoto, la pallavolo o la bicicletta, il pilates può essere molto utile dato che, oltre alla perdita di peso, garantisce quella serie di altri obiettivi menzionati nel paragrafo precedente.

Perdere peso con il pilates: gli esercizi consigliati

Il pilates si preoccupa di rafforzare i muscoli del corpo, migliorare la flessibilità e promuovere la perdita di peso e, nonostante faccia lavorare principalmente il core, è utile per allenare ogni altra parte del corpo, attraverso la respirazione e i movimenti lenti e delicati, che possono prevedere o meno l’utilizzo dell’attrezzatura.

Le sforbiciate, l’esercizio dei 100, gli esercizi di roll up e di roll down, insieme alle loro varianti, e il plank, giusto per citare qualche esempio, sono tutti esercizi utili ed efficaci per la perdita di peso perché coinvolgono diversi gruppi muscolari. Questo lavoro, richiedendo una certa quantità di energia, ovviamente, si traduce nella capacità, da parte del corpo umano, di bruciare le calorie in eccesso.

Perdere peso con il pilates: miglior rimedio naturale

Oltre a svolgere pilates almeno tre volte a settimana, fare movimento e seguire una dieta sostenibile, il modo migliore per perdere peso è anche quello di stimolare continuamente il metabolismo e mantenerlo attivo.

Vi sono casi in cui un metabolismo lento rallenta la perdita di peso, nonostante si svolga regolarmente pilates, si mangi bene e ci si muova tanto. In tutti questi casi, è possibile assumere Spirulina Ultra, un integratore alimentare che interviene direttamente sul metabolismo al fine di riattivarlo e iniziare a perdere peso lentamente ed efficacemente.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la Spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.