Diete ad alto contenuto di grassi e infiammazione: cosa aumenta il rischio di aterosclerosi

Negli studi clinici recenti emerge con chiarezza un nesso tra ciò che mangiamo e la salute delle nostre arterie. Ricercatori della Hamadan University of Medical Sciences in Iran, pubblicati su The Open Cardiovascular Medicine Journal, hanno confrontato due gruppi di persone per capire se l’apporto di grassi e la capacità della dieta di indurre infiammazione possano influire sullo sviluppo della aterosclerosi.

Lo studio ha analizzato 103 pazienti con diagnosi recente della malattia e 103 soggetti sani con età e sesso abbinati, mettendo a confronto abitudini alimentari, attività fisica e indici di infiammazione collegati alla dieta.

Per definire il quadro, va ricordato che l’aterosclerosi è una condizione caratterizzata dal progressivo restringimento e irrigidimento delle arterie dovuto a processi infiammatori cronici di basso grado.

Nel confronto emerso dallo studio, i pazienti diagnosticati consumavano quantitativi più elevati di grassi totali, sia saturi sia insaturi, mentre il gruppo di controllo assumeva più carboidrati complessi e fibre. Gli autori hanno dunque messo in relazione il profilo nutrizionale con indicatori del rischio cardiovascolare e con la probabilità di avere la malattia.

Indice infiammatorio dietetico e aumento del rischio

Un elemento chiave dell’analisi è stato l’uso dell’Indice infiammatorio dietetico, un parametro che quantifica la tendenza di un regime alimentare a promuovere processi infiammatori sistemici. I dati evidenziano che per ogni unità in più di questo indice la probabilità di sviluppare aterosclerosi aumentava in modo significativo: gli autori riportano un incremento del 16,8% della probabilità per ogni aumento unitario dell’indice. Questo risultato sottolinea come non sia soltanto la quantità di calorie o di grassi a contare, ma la qualità compositiva della dieta e il suo potenziale infiammatorio.

Che cosa significa nella pratica

In termini pratici, un’alimentazione che privilegia cibi trasformati, ricchi di grassi poco salutari e povera di fibre tende a innalzare l’indice infiammatorio dietetico. Viceversa, diete ricche di frutta, verdura, legumi e cereali integrali contribuiscono a diminuire tale indice. Lo studio mette quindi in luce come piccoli cambiamenti nella scelta degli alimenti possano tradursi in variazioni misurabili del rischio cardiovascolare: non è solo una questione di calorie, ma di composizione nutrizionale e di effetti biochimici sul sistema vascolare.

Il ruolo dell’attività fisica: efficace ma non sufficiente

L’attività fisica si conferma un fattore protettivo ma con limiti importanti. I ricercatori hanno osservato che chi praticava esercizio regolare o camminava almeno una volta a settimana presentava un rischio inferiore del 50,2% rispetto a chi era sedentario. Tuttavia, questo beneficio si manifestava in modo consistente solo tra i soggetti che seguivano una dieta con un basso potenziale infiammatorio. In altre parole, il movimento riduce il rischio, ma non annulla completamente gli effetti negativi di una dieta fortemente pro-infiammatoria.

Interazione tra dieta e movimento

Gli autori dello studio sottolineano che dieta ed esercizio fisico non sono intercambiabili: l’azione combinata dei due è necessaria per ottenere la massima protezione cardiovascolare. Il messaggio pratico è chiaro: mantenere routine di attività fisica è fondamentale, ma per ridurre concretamente il rischio di aterosclerosi occorre anche migliorare la qualità dell’alimentazione riducendo gli alimenti ad alto potere infiammatorio.

Consigli pratici per ridurre il rischio

Per tradurre i risultati in abitudini quotidiane, è utile aumentare il consumo di fibre attraverso frutta, verdura, legumi e cereali integrali e preferire fonti di grassi più salutari. Ridurre gli alimenti ultra-processati e le fonti ricche di grassi saturi contribuisce ad abbassare l’indice infiammatorio dietetico. Inoltre, programmare attività fisica regolare, anche moderata come camminate quotidiane, completa l’approccio preventivo: l’obiettivo è un modello alimentare complessivamente meno infiammatorio affiancato a costanza nel movimento.

In conclusione, lo studio pubblicato dalla Hamadan University of Medical Sciences rafforza le raccomandazioni già consolidate per la prevenzione cardiovascolare: ridurre il potenziale infiammatorio della dieta e mantenere un livello regolare di attività fisica sono entrambi indispensabili per abbassare il rischio di aterosclerosi. Per un piano personalizzato è comunque opportuno rivolgersi a professionisti della salute, che possano integrare valutazioni cliniche e consigli nutrizionali su misura.