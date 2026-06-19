Difendere i propri dati online: guida pratica contro il cybercrime

MFA, password manager, backup, test anti phishing e privacy social: le mosse essenziali per ridurre al minimo i rischi e reagire subito in caso di violazione.

Il furto di credenziali e la vendita di identità digitali non sono più un problema da addetti ai lavori: chiunque gestisca email, home banking o social è un bersaglio. Con pochi accorgimenti è possibile alzare sensibilmente l’asticella della difesa, riducendo l’impatto di errori umani e degli attacchi automatizzati. Questa guida raccoglie i passaggi essenziali per mettere in sicurezza accountdati e privacycon indicazioni operative e risorse ufficiali per reagire in fretta se qualcosa va storto.

Attivare MFA: app di autenticazione, chiavi FIDO, SMS

L’autenticazione a più fattori aggiunge una seconda prova oltre alla password. La soluzione più solida è una app di autenticazione (TOTP) o una chiave di sicurezza compatibile FIDO/U2Fgli SMS restano accettabili ma meno robusti. Attivare MFA su email principale, cloud personale e home banking limita l’uso delle credenziali rubate.

Conservare i codici di recupero in un luogo offline sicuro e rimuovere numeri di telefono non necessari. Dove possibile, preferire notifiche push con approvazione esplicita o passkey, evitando di confermare accessi non richiesti: il consent bombing è una tecnica in crescita.

Gestione password: manager, passphrase e igiene delle credenziali

La base è una passphrase lunga, unica per ogni servizio, generata e archiviata in un password manager affidabile.

Abbandonare riutilizzo e varianti prevedibili, attivare la funzione di controllo violazioni del manager, e ruotare le chiavi esposte. La password principale deve essere lunga (almeno 14-16 caratteri) e memorizzata, non annotata in chiaro. Abilitare lo sblocco con biometria sul dispositivo, salvare un kit di emergenza e impostare contatti di recupero dove supportato. Per i servizi critici, valutare passkey basate su FIDO per eliminare l’uso della password tradizionale, riducendo phishing e furti tramite keylogger.

Backup: 3-2-1, versioni e ripristino testato

Un buon backup neutralizza ransomware, errori e guasti. Seguire la regola 3-2-1tre copie dei dati, su due supporti diversi, una offsite o offline. Abilitare versioni e cronologia file nel cloud per ripristinare a prima della cifratura; cifrare i dischi esterni e scollegarli dopo la copia. Programmare backup automatici e verificare periodicamente il ripristino con test reali: la catena è solida quanto l’ultimo anello. Per foto e documenti, combinare un provider affidabile con un disco locale; per i dispositivi mobili, includere chat e credenziali 2FA di recupero secondo le opzioni dell’app.

Phishing test: riconoscere esche e link trappola

Il phishing punta sulla fretta. Segnali tipici: toni d’urgenza, link accorciatimittenti simili all’originale, richieste di codici MFA o dati bancari. Abituarsi a controllare l’URL completo passando il mouse o tenendo premuto sui dispositivi mobili, e digitare manualmente gli indirizzi sensibili. Usare un motore di ricerca per raggiungere l’area clienti invece di cliccare. Valutare strumenti anti-phishing del browser e DNS filtranti. Esercitarsi con simulatori affidabili e ricordare la regola d’oro: nessun operatore chiede codici di verifica o password via email, chat o telefono; se accade, è una trappola.

Privacy sui social: profili, impostazioni e tracce digitali

Ogni foto, tag o commento alimenta il profilo d’attacco. Limitare la visibilità dei post a contatti fidati, nascondere data di nascitanumero di telefono e relazioni familiari, e rivedere app connesse e autorizzazioni obsolete. Disattivare la ricerca per email/numero, attivare avvisi di login e approvazioni per nuovi dispositivi. Evitare di pubblicare documenti o badge; nelle immagini, oscurare QR e codici. Valutare alias per i servizi pubblici e usare liste personalizzate per separare lavoro e vita privata. Ricordare che la funzione “Amici di amici” spesso espone contenuti ben oltre la cerchia prevista.

Violazione in corso: procedure rapide nelle prime 24 ore

Se emerge un accesso sospetto, la priorità è contenere. Disconnettere tutte le sessioni dall’account, cambiare password con dispositivo pulito, revocare token/app di terze parti e abilitare o rafforzare MFA. Eseguire una scansione antimalware aggiornata, controllare inoltri email, filtri e regole che reindirizzano messaggi. Verificare movimenti anomali su servizi finanziari e attivare blocchi temporanei se disponibili. Notificare contatti esposti per prevenire ulteriori impersonificazioni. Documentare tempi, IP e notifiche ricevute: serviranno per eventuali segnalazioni e ripristini. In caso di ransomware, non spegnere bruscamente i sistemi: isolare la rete, fotografare le schermate e preservare i log.

Segnalare e farsi aiutare: risorse ufficiali e contatti utili

Per assistenza e segnalazioni esistono canali ufficiali. In caso di truffe online o furto d’identità, contattare la Polizia Postale tramite il portale per denunce e segnalazioni o recandosi in un ufficio; conservare prove e ricevute. Per incidenti informatici su infrastrutture o aziende, rivolgersi al CSIRT Italia dell’Agenzia per la Cybersicurezza per indicazioni operative. Le violazioni di dati personali vanno segnalate al Garante per la protezione dei dati personali secondo gli obblighi previsti; come utenti, è possibile inviare reclami se i propri diritti sono lesi. Le banche dispongono di numeri dedicati anti-frode attivi h24: chiamare subito e far bloccare strumenti di pagamento, poi formalizzare la contestazione per iscritto.