Difesa: Calenda, 'tutti hanno firmato per il 2%, Conte compreso'

Roma, 2 apr (Adnkronos) – "Tutti hanno firmato per il 2%, Conte compreso. Dice di no? Non è vero, si può fare anche il fact checking. Lo hanno fatto anche dopo l'invasione russa in una mozione firmata di 5 stelle" sull'Ucraina. Lo ha detto Carlo Calenda a Coffee break, su La7, parlando delle spese per la difesa.