Difesa: Carfagna (Nm), 'auguri pronta guarigione a Crosetto, lo aspettiamo'

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) – “Auguri sinceri di pronta e completa guarigione al ministro Crosetto. Aspettiamo di rivederlo quanto prima al suo posto”. Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.