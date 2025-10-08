Roma, 8 ott.-(Adnkronos) – “Auguri sinceri di pronta e completa guarigione al ministro Crosetto. Aspettiamo di rivederlo quanto prima al suo posto”. Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.
Difesa: Carfagna (Nm), 'auguri pronta guarigione a Crosetto, lo aspettiamo'
