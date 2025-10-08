Roma, 8 ott.-(Adnkronos) – “Il mio augurio di una completa e rapida guarigione al ministro Guido Crosetto. Spero che possa tornare al più presto al lavoro in piena forma, con l’impegno e la competenza che conosciamo”. Così il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio della Lega.
Difesa: Centinaio (Lega), 'spero Crosetto torni presto in piena forma'
