Difesa: Ciarla (Pd), 'domani in piazza per la pace, piano Ue pericoloso'

Roma, 20 giu (Adnkronos) – "Domani, sabato 21 giugno, parteciperò alla manifestazione nazionale promossa dalle campagne Ferma il Riarmo e Stop Rearm EU, che si terrà a Roma con partenza da Porta San Paolo. Una mobilitazione che raccoglie l’appello di tante realtà sociali, sindacali e civiche per chiedere con forza che l’Europa e l’Italia imbocchino con decisione la via della pace".

Lo dichiara Mario Ciarla, capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Lazio.

"Il piano di riarmo dell’Unione Europea rappresenta una scelta miope e pericolosa. In un contesto internazionale segnato da conflitti aperti e tensioni crescenti, a partire dalla guerra in Ucraina fino all’escalation in Medio Oriente, è indispensabile tornare a investire nella diplomazia, nella cooperazione e in politiche che mettano al centro le persone, i diritti, la giustizia sociale e climatica. La politica ha il dovere di ascoltare le istanze che verranno portate in piazza domani -conclude Ciarla-. È necessario un cambio di rotta: destinare risorse pubbliche alla scuola, alla sanità, al lavoro e non a nuove spese militari. La pace non è un’utopia, la pace è primaria responsabilità di tutti".