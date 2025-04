Difesa: Conte, 'Meloni ha gettato la maschera, vuole assolutismo legislativo'

Roma, 10 apr (Adnkronos) - "Giorgia Meloni si è assunta una grande responsabilità storica, politica, morale. Ha sottoscritto senza dibattito, senza confrontarsi, senza mandato un piano di riarmo da 800 miliardi. Non è nella storia dell'Europa che un passaggio cos&igrav...

Roma, 10 apr (Adnkronos) – "Giorgia Meloni si è assunta una grande responsabilità storica, politica, morale. Ha sottoscritto senza dibattito, senza confrontarsi, senza mandato un piano di riarmo da 800 miliardi. Non è nella storia dell'Europa che un passaggio così nevralgico sia deciso senza dibattito". Lo ha detto Giuseppe Conte in aula alla Camera.

"Giorgia Meloni ci ha dato un anticipo della sua visione di democrazia, la maschera è stata gettata. Vuole cinque anni di assolutismo legislativo in cui non risponde a nessuno, neppure qui in Parlamento", ha aggiunto il leader del M5s.