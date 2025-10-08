Home > Flash news > Difesa: De Poli (Udc), 'auguri pronta guarigione a ministro Crosetto, fo...

Difesa: De Poli (Udc), 'auguri pronta guarigione a ministro Crosetto, forza Guido'

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) – "Auguri di pronta guarigione all'amico e ministro Crosetto. Forza, Guido. Ti aspettiamo con l'energia e la forza di sempre". Lo scrive su X il senatore e segretario nazionale Udc Antonio De Poli.