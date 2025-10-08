Home > Flash news > Difesa: Magi, 'auguri pronta guarigione a Crosetto'

Difesa: Magi, 'auguri pronta guarigione a Crosetto'

default featured image 3 1200x900

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - ﻿"Auguri di pronta guarigione al ministro Crosetto che si è sottoposto questa mattina a un delicato intervento. Forza Guido". Così il segretario di Più Europa Riccardo Magi....

di Pubblicato il

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) – ﻿"Auguri di pronta guarigione al ministro Crosetto che si è sottoposto questa mattina a un delicato intervento. Forza Guido". Così il segretario di Più Europa Riccardo Magi.