Difesa: Magi, 'maggioranza toglie ReArm da mozione per nascondere spaccatura'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – “Mai come in questo caso, questioni regolamentari e procedurali sono questioni di sostanza politica: in nessun punto del dispositivo della mozione di maggioranza, che è anche l’unica mozione su cui il rappresentante del governo ha dato un parere favorevole dell’esecutivo, è citato il piano di riarmo, che è il secondo punto all’ordine del giorno dei lavori di oggi". Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo nell’aula della Camera.

"Noi chiediamo alla presidenza, e quindi in base anche all’articolo otto del regolamento della Camera, di chiarire a tutta l’assemblea che quella mozione non può essere considerata abbinata all’esame delle altre, perché non riguarda il punto all’ordine del giorno che è in oggetto. Se consentiamo questo, consentiamo per via regolamentare di uscire da un impasse e da una difficoltà politica che è stata evidentissima questa mattina, perché abbiamo ascoltato gli interventi dei vari gruppi di maggioranza dire cose diversissime, divergenti, che nulla hanno a che vedere col contenuto di quella mozione. Da parte nostra, pensiamo che la presidenza non debba consentire che questo avvenga”.