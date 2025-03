Difesa: Meloni, 'rafforzarla non vuol dire solo comprare armi'

Difesa: Meloni, 'rafforzarla non vuol dire solo comprare armi'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Rafforzare le nostre capacità di difesa significa occuparsi di molte più cose rispetto al potenziamento degli arsenali". Occorre quindi un approccio a 360 gradi, perché "senza difesa non c'è sicurezza, senza sicurezza non c...