Difesa: Minardo, 'aspettiamo Crosetto al lavoro'

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) – “Caro Guido, ti aspettiamo presto al lavoro, con la passione e il senso dello Stato che ti contraddistinguono”. Lo scrive su X il presidente della commissione Difesa della Camera Nino Minardo.
