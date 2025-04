Difesa: Quartapelle, 'Tajani ammette bluff proposta art.5, nessun Paese la appoggia'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Tajani in audizione ha archiviato il bluff della proposta italiana 'tipo art. 5' come garanzia di sicurezza per l’Ucraina. 1. Tajani ha ammesso che senza Usa non funziona. L’ok di Trump non c’è. 2. Nessun paese la appoggia. Serve s...

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Tajani in audizione ha archiviato il bluff della proposta italiana 'tipo art. 5' come garanzia di sicurezza per l’Ucraina. 1. Tajani ha ammesso che senza Usa non funziona. L’ok di Trump non c’è. 2. Nessun paese la appoggia. Serve serietà non proposte ridicole”. Lo scrive sui social Lia Quartapelle, deputata Pd e vicepresidente commissione Esteri di Montecitorio.