Difesa: Richetti (Az), 'auguri al ministro Crosetto per pronta ripresa'

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) – "Auguri sinceri al ministro Crosetto per una pronta ripresa a nome del gruppo di Azione alla Camera". Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera.
