Roma, 8 ott.-(Adnkronos) – “Al ministro Crosetto un abbraccio affettuoso. Caro Guido, la tua forza e il tuo spirito non conoscono pause. Ti aspettiamo presto, più in forma e determinato di prima”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli.
Difesa: Ronzulli, 'abbraccio a Crosetto, lo aspettiamo più in forma di prima'
