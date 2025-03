Difesa: Svimez, 'no a uso fondi Coesione per ReArm Eu'

Difesa: Svimez, 'no a uso fondi Coesione per ReArm Eu'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Il piano Rearm Eu propone un utilizzo delle risorse della coesione inconciliabile con i suoi obiettivi di inclusione economica, sociale e territoriale". E' quanto si legge in una lunga noto di Svimez in cui si spiega come i fondi di Coesione rappresentino ...

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "Il piano Rearm Eu propone un utilizzo delle risorse della coesione inconciliabile con i suoi obiettivi di inclusione economica, sociale e territoriale". E' quanto si legge in una lunga noto di Svimez in cui si spiega come i fondi di Coesione rappresentino "un pilastro costitutivo dell'Unione europea che non può essere indebolito di fronte ad ogni emergenza".

Tuttavia, si argomenta, "il basso tasso di spesa del ciclo 2021-2027 e il debole consenso politico intorno a questa politica potrebbe determinare, come avvenuto in passato, e nonostante le dichiarazioni di principio, una forte pressione della Commissione e delle stesse istituzioni nazionali per un loro utilizzo per investimenti nella difesa".

"Non è pertanto da escludere che, in situazioni di oggettiva assenza di efficacia e/o di difficoltà attuativa dei Programmi, la Commissione possa essere in grado di esercitare azioni persuasive per un loro utilizzo che comprenda gli investimenti per la difesa. Soprattutto per l’Italia – si evidenzia- considerato che al 31 dicembre 2024 la percentuale di spesa della programmazione 2021-2027 è di appena il 4%, e l’importo impegnato pari al 25%".