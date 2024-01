Francesco De Paolis si era sentito male nei giorni prima di Capodanno, avendo accusato forti dolori alla gola che non passavano nemmeno con l’uso dello spray prescritto dal medico di base. L’uomo aveva deciso di andare in pronto soccorso dove, con il codice bianco, aveva dovuto aspettare molto prima di essere visitato. Ad un tratto, però, le sue condizioni sono peggiorate e l’uomo è stato intubato: qualche ora dopo ha perso la vita.

Dimesso dall’ospedale, muore poco dopo: i problemi alla gola

Il problema alla gola, con tutta probabilità, è stato sottovalutato in primis dallo stesso Francesco che lo stava curando con un semplice spray. Nel corso dell’ultimo giorno del 2023, però, il dolore era peggiorato tanto da obbligare De Paolis a recarsi al pronto soccorso, dietro l’invito della moglie Chiara Romei. I coniugi sono rimasti in contatto per tante ore, mentre Francesco era in sala d’attesa ad aspettare di essere visitato. Ad un tratto, però, le comunicazioni si interrompono e dopo diversi minuti, Chiara decide di andare in ospedale a vedere cosa stesse accadendo. Lì, medici le fanno sapere che suo marito è stato intubato.

Dimesso dall’ospedale, muore poco dopo: il decesso

Le condizioni di De Paolis sono peggiorate molto rapidamente e l’uomo è morto attaccato ai macchinari della clinica. L’ospedale è sicuro del buon operato dei suoi medici, che avrebbero eseguito tutte le procedure in maniera corretta, ma la famiglia vuole vederci chiaro. La moglie di Francesco ha, infatti, presentato una denuncia ai carabinieri: l’autopsia farà chiarezza sulle cause della morte di De Paolis.