Incidente in moto ad Alzate Brianza: Alessandro muore a 39 anni

Il 39enne potrebbe essere stato colto da un improvviso malore: Alessandro è morto dopo l'incidente in moto

Nel primo pomeriggio della giornata di ieri, mercoledì 3 gennaio 2024, si è verificato un tremendo incidente stradale che ha spezzato la vita al 39enne Alessandro Cianci.

Incidente ad Alzate Brianza: morto Alessandro Cianci

Il sinsitro è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle ore 14 in via IV novembre, tra il semaforo e la rotatoria in direzione Como ad Alzate Brianza. Alessandro Cianci stava guidando la sua motocicletta quando ad un tratto ha sbandato ed è finito a terra. L’incidente è stato del tutto autonomo, nessun altro veicolo era coinvolto nel sinistro che forse è avvenuto a causa di un malore che potrebbe aver colpito all’improvviso il 39enne. Il pubblico ministero dorà decidere se disporre l’autopsia sul corpo dell’uomo che risiedeva a Giussano (Monza e Brianza).

Incidente ad Alzate Brianza: i soccorsi

Alcuni automobilisti che passavano di lì nel momento dell’incidente si sono preoccupati di chiamare i soccorsi, arrivati sul posto pochi attimi più tardi. I medici del 118 hanno trasportato d’urgenza Alessandro al pronto soccorso dell’ospedale di Cantù, ma per il 39enne non c’è stato nulla da fare. Cianci è morto pochi attimi dopo essere arrivato in clinica. I carabinieri hanno effettuato tutti i rlievi del caso.