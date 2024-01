A causa di un frontale a Sondrio, diverse persone sono rimaste ferite e due di loro sono state portate via in codice rosso.

A Sondrio si è verificato un terribile incidente frontale sulla Statale 36. Ci troviamo precisamente a Dubino e teatro del sinistro è stata una via molto trafficata e non nuova a tragedie simili. Il bilancio riporta diversi feriti, di cui due molto gravi.

Incidente a Sondrio

A Dubino, in provincia di Sondrio, c’è stato un terribile incidente stradale dove sono rimaste coinvolte diverse persone.

Il bilancio ufficiale è di 7 feriti e infatti sul posto sono giunti non solo gli agenti delle forze dell’ordine ma anche varie ambulanze e automediche, nonché l’elisoccorso.

Sono due le persone trasportate via in codice rosso e se facciamo una breve ricerca troviamo foto impressionanti di quello che è accaduto.

La dinamica dell’incidente di Sondrio

Ancora è al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica del terribile incidente di Sondrio. Stando alle informazioni trapelate finora, sono coinvolte due vetture.

Fra le persone coinvolte nella collisione, ci sono un uomo di 41 anni e una donna di 64 anni. Per rimuovere i veicoli incidentati sono intervenuti i vigili del fuoco e per ore il traffico è stato bloccato per consentire il lavoro delle autorità.

Diversi i disagi dunque per coloro che in questi giorni si muovono per le vacanze natalizie.

Non abbiamo notizie delle condizioni dei feriti, tuttavia quelli che inizialmente erano codici gialli, sono stati tramutati in codici più urgenti, a conferma della violenza dello schianto avvenuto per cause ancora in corso di accertamento.